Un esborso oneroso, un'attesa che potrebbe presto finire. L'arrivo di ieri a Firenze del nuovo attaccante brasiliano Pedro, ha completato il quadro della rosa a disposizione di Vincenzo Montella che, sabato, affronterà la Juventus. Il nuovo arrivo, come riporta Il Corriere di Firenze, era tornato in Brasile per sistemare alcune questioni personali e, da oggi, si è rimesso a disposizione della sua nuova squadra, completando il ciclo di arrivi messo in piedi dalla prima estate americana della Fiorentina. 13 milioni di euro, ma, sperano i viola, una giusta quantità di gol che possa raddrizzare la partenza balbuziente della squadra. Magari già contro la Juve? Il giocatore si è detto disponibile già la scorsa settimana, ma ora la palla passa al suo tecnico ed ai prossimi allenamenti che Pedro svolgerà con il gruppo. Un'avversario in più, oltre alla voglia di rivalsa sempre cara in questa partita per la Fiorentina, su cui De Ligt e Bonucci dovranno prestare attenzione.