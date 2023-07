Quella di oggi è stata una giornata importante per lasul fronte, con la dirigenza bianconera che ha incontrato l'agente del calciatore, Federico Pastorello, per discutere del futuro del brasiliano. L'idea è ben chiara a tutti, ovvero spingere per la cessione alla, che da qualche giorno sta facendo passi concreti in questa direzione.- Stando a quanto emerso da questo faccia a faccia, la Juve starebbe pensando ad un prolungamento del contratto, in modo tale da spalmarne l'ammortamento e da diminuire l'attuale ingaggio monstre percepito dall'ex Barcellona.ancora qualcosa per l'di massima, ma entrambe le parti sono fiduciose, con la Fiorentina che aspetta ilper ultimare l'operazione.