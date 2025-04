Fiorentina-Parma 0-0: Kean a secco, Fagioli sostituito, come sono andati i due ex Juventus

Getty Images

La domenica di Serie A è proseguita con la gara della Fiorentina alle 15. La squadra di Raffaele Palladino aveva la chance di guadagnare tre punti sul Bologna e avvicinarsi almeno all'Europa League ma i viola si sono fermati in casa contro il Parma. Match finito 0-0 con la Fiorentina che non è stata in grado di sbloccare il risultato.In campo dal primo minuto i due ex Juventus, ovvero Moise Kean e Nicolò Fagioli. Il centravanti della Nazionale ha provato ancora una volta a trascinare la squadra ma non è stato ben supportato. Niente goal per Kean (nonostante ci sia andato vicino) che rimane quindi a quota 17 reti in campionato. Fagioli invece è stato sostituto a venti minuti dalla fine.

I numeri di Kean in Fiorentina-Parma

Expected Goals (xG): 0.53

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 2

Grande chance mancata: 1

I numeri di Fagioli in Fiorentina-Parma