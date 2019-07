Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai media americani della situazione Chiesa. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: "Chiesa rimarrà con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro che non ne sia a conoscenza, non credo che ci sia, mi è stato assicurato che non c'è stato alcun precedente accordo - le sue parole -. Tournée negli Usa? Mi aspetto di avere in America sia Chiesa, che Milenkovic, che Pezzella". Insomma, il copione non è certamente cambiato, neanche le intenzioni del patron viola. Che toglie Chiesa dal mercato, in attesa del vero faccia a faccia tra le parti.