Il difensore della Fiorentina Fabianoha parlato ai canali ufficiali della società viola in vista della gara contro lache si giocherà domenica alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Queste le sue parole verso la gara di domenica:- "Una vittoria come questa ci dà coraggio. Andiamo là ad affrontare una squadra forte, che ha vissuto momenti difficili ma viene da una grande vittoria con la Lazio. Quindi la troveremo in forma e sarà molto difficile affrontarli".