Patrizia, ai microfoni dei canali della Fiorentina, ha parlato della partita con la: "Cerchiamo di restare concentrate, ma percepiamo l’importanza della partita. Fiorentina-Juventus è sempre una gara particolare e loro da quattro anni vincono il campionato e l’anno scorso non hanno mai perso una partita. Siamo consapevoli del fascino della gara e della difficoltà della stessa. Vedendo la Juve in queste partite con Montemurro mi sembra una squadra molto tattica rispetto al passato. Non so che partita possa essere ma inizialmente sarà molto tattica. Nel corso dei minuti le squadre si allungheranno e subentrerà la stanchezza e ci si affronterà più a viso aperto. Loro hanno fatto tantissimo turnover, non credo siano stanche. Hanno tanti minuti sulle gambe anche a livello internazionale quindi saranno molto preparate fisicamente".