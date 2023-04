L'allenatrice dellaPatriziaha presentato ai canali ufficiali del club viola la sfida di domani contro la. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarà una partita difficile, è inutile che ci nascondiamo. Affrontiamo una squadra molto forte. Non è importante guardare la classifica adesso, ma riuscire a dare continuità a quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina migliorata da un punto di vista di consapevolezza, che riesca a credere nei propri mezzi e non affronti la Juventus con timore reverenziale. Credo che nel nostro percorso di crescita questo sia un aspetto molto importante da tenere in considerazione. Abbiamo dimostrato a noi stesse che avendo un atteggiamento più consapevole e determinato di tensione e attenzione massima, a prescindere dall’avversario, possiamo competere con chiunque".