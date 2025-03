Fiorentina, Palladino ritrova due big: turnover in Conference? La scelta tra Panathinaikos e Juventus

Getty Images



Fiorentina tra Panathinaikos e Juventus: le scelte di Palladino

Mentre la Juventus si sta già preparando per la partita con laè alle prese con l'impegno europeo in Conference League contro il Panathinaikos. Una sfida tutt'altro che semplice per i viola visto che dovranno rimontare il 3-2 subito nella gara di andata in Grecia. Ma come gestirà la rosa il tecnico? E soprattutto, penserà già alla partita contro la Juventus, che è sempre la più sentita dalle parti di Firenze?Qualche buona notizia c'è per la Fiorentina che ritrova due giocatori importanti. Sono stati convocati infatti sia Adli che Folorunsho. Contro il Panathinaikos partiranno dalla panchina per essere poi pronti contro la Juventus. Tante opzioni comunque per Palladino che non avrà solamente Colpani, ancora infortunato. In generale la Fiorentina non farà turnover, troppo importante passare il turno in Conference. Questa la probabile formazione con il ballottaggio tra Beltran e Gudmunndsson.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Beltran. All. Palladino.