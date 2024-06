Kean, c'è la Fiorentina

Lavori in corso in casa Fiorentina per quanto riguarda il mercato. La società insieme al nuovo allenatore, Raffaele Palladino progetta la rosa della prossima stagione, che dovrà essere ampia visti gli impegni della squadra in Conference League. In particolare, Palladino avrebbe chiesto un giocatore della Juventus, ovvero Moise Kean.Come riporta La Nazione, l'allenatore avrebbe chiesto espressamente Moise Kean e Gianluca Gaetano come rinforzi per la prossima stagione. Il tecnico, si legge, vorrebbe la rosa al completo quanto prima per poter lavorare al meglio già da subito. Su Kean stamani vi abbiamo raccontato delle sirene provenienti dall'Arabia Saudita con il giocatore che non ha chiuso la porta, come ha riferito Tuttosport.