E' cambiata la situazione di Federico Chiesa alla Fiorentina. L'attaccante viola non è più incedibile per il presidente Commisso. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, con un'offerta di 60 milioni si più convincere il club viola a cedere il giocatore. La Juve è - insieme a Inter e Bayern Monaco - uno dei club interessati al giocatore che già in estate aveva trovato l'accordo per trasferirsi in bianconero, poi Commisso bloccò tutto.