Stéphanie Öhrström, il portiere della Fiorentina femminile, ha parlato ai canali social del club raccontando: “Sapevamo che il City era una squadra fortissima ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Abbiamo lottato ma contro certe squadre appena sbagli vieni punito. Abbiamo visto dove dobbiamo arrivare per diventare competitive”



JUVE - “La partita contro la Juventus non sarà mai come le altre. Sabato vogliamo vincere a tutti i costi per rendere Firenze orgogliosa di noi. Dobbiamo pensare solo a noi e pensare che la Juventus è una squadra assolutamente battibile”.