Intervenuto ai microfoni del Guerin Sportivo per una lunga intervista, il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola è tornato anche sulle partite giocate contro la Juve. Ecco le sue parole: "La partita più emozionante è stata Fiorentina-Juventus di Coppa Italia. Sono entrato in campo e ho visto la coreografia dedicata a Dante. Ho avuto la 'piel de gallina', come si dice, la pelle d'oca. Vincere un trofeo con questa squadra? Immagino proprio l'Inferno di Dante, ma di gioia. La gente impazzita. Avrei voluto giocare il ritorno di Coppa Italia con la Juve, ma quell'infortunio di m...".