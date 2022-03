Per la gara di ritorno bisogna attendere più di un mese, ma Alvarosembra già carico. Il terzino destro dellarinfocola l'entusiasmo in casa viola dopo la semifinale di andata persa contro la. In un post su Instagram, il laterale basco scrive: "Mancano 90 minuti (o più) e siamo uniti, perché no?". Eloquente anche la foto scelta, che ritrae la coreografia a tema dantesco realizzata dai tifosi della curva Fiesole, con un chiaro riferimento a Dusan Vlahovic ritenuto colpevole di "tradimento" come Bocca degli Abati nel XXXII canto della. Ecco il post del giocatore: