Una nuova idea in quel di Firenze, un'idea dal forte passato juventino. La Fiorentina di Rocco Commisso, che con la Juve fa a schermaglie ogni giorno per il caso Federico Chiesa, sta sondando il terreno per l'arrivo di Fernando Llorente. Indimenticato ex Juventus è svincolato dopo l'addio al Tottenham in una stagione in cui, con il club inglese, è arrivato in finale di Champions League.