Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il procuratore Davide Lippi ha parlato del futuro dei suoi assistiti tra cui l’ex Juve Martin Caceres. Queste le sue parole: “Continuo a fare il mio lavoro, il mercato chiude il 2 di settembre. Vedremo. C'è la volontà della Fiorentina, questo lo posso garantire, di costruire una squadra forte trattando giocatori importanti. Vogliono raggiungere ottimi risultati nel medio-breve periodo. Ci riusciranno perché sono persone che hanno voglia di far bene". Martin Caceres ha vestito la maglia della Juventus in tre distinte esperienze: nella stagione 2009/10, poi dal 2012 al 2016 per finire con gli ultimi sei mesi della passata stagione. In bianconero, il difensore complessivamente ha collezionato 119 presenze condite da 7 goal.