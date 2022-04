Come racconta La Gazzetta dello Sport, per la Fiorentina, quello con la Juve sarà un bel test di maturità per una squadra che è cresciuta notevolmente nell’arco della stagione e che adesso ha anche una panchina con buone soluzioni. Ormai non bisogna più pensare a Vlahovic e a quello che sarebbe successo, ad esempio, se ieri ci fosse stato il serbo. La vittoria è arrivata ugualmente e le romane sanno di avere un’avversaria molto insidiosa per l’Europa. Però il timbro sul passaporto si può mettere anche con il trionfo in Coppa Italia ed è questo il sogno del popolo viola.