A Bola Vip, Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, parla così degli obiettivi della Viola: "Oggi tante squadre che lottano fino in fondo vogliono batterti, giocano per evitare la retrocessione o lottano anche per entrare in Europa come noi. Dobbiamo continuare su questa strada con i piedi per terra. Ci siamo prefissati di entrare in Champions League... Se avessimo la possibilità di entrarci sarebbe una follia, ma questo va visto a poco a poco".