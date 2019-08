Dopo la Juventus, vittoriosa a Parma, ora tocca ad una delle principali outsider dei bianconeri. Il Napoli è di stanza a Firenze, per affrontare una Viola galvanizzata dall'arrivo di Franck Ribery, che però partirà dalla panchina. Per gli azzurri, invece, dovrebbe essere confermata la presenza di Insigne in attacco. La squadra partenopea ha già l'obbligo di vincere, per restare in scia della Juventus, anche perché, la prossima settimana, potrebbe essere già valida per l'allungo.