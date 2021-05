Ora le coincidenze iniziano a essere davvero troppe. Già quel calendario con Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli in rapida successione - in uno snodo decisivo del campionato - aveva riportato alla mente di tutti l'aprile del 2018 con lo "scudetto perso in albergo" da parte degli azzurri di Sarri. Ma adesso che la Juve, esattamente come in quell’occasione, è riuscita a battere i nerazzurri per 3-2 nei minuti finali, l'analogia è quasi completa e i tifosi partenopei più scaramantici, sui social network, iniziano a manifestare il timore che la beffa possa ripetersi. Dusan Vlahovic come Giovanni Simeone? I sostenitori bianconeri ovviamente ci sperano…