Federico Chiesa alla Juve? Un affare non fatto. Sì, perché al netto dell'accordo e dell'offerta bianconera, la Fiorentina sta provando a trovare delle contromisure per blindare Chiesa ed evitare che sposi la causa della Juventus. Come scrive il Corriere della Sera, il nuovo patron Commisso vuole offrire il rinnovo di contratto alla propria stella, con tanto di fascia da capitano e clausola rescissoria nel contratto.