Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida della Fiorentina contro la Juventus. "Il secondo gol mi ha fatto male perché stavamo provando alcune cose - le sue parole -. Per fortuna il calciomercato finisce e possiamo concentrarci. Pedro? E’ in volo… ricordo che c’era un altro attaccante che era in volo… lasciamo perdere. Dispiace perdere, contro la Juve sicuramente non mancheranno le motivazioni e il supporto del pubblico, chissà che non possa essere la partita giusta per fare punti. Miglioramenti? Ci siamo allungati come contro il Napoli, su questo dobbiamo crescere".