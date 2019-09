Commisso non è mai stato convintissimo di Vincenzo Montella. Se l'è ritrovato sulla panchina della Fiorentina quando è arrivato e ha deciso di confermarlo. L'inizio di stagione in salita, però, potrebbe aumentare i dubbi sull'allenatore viola, che contro la Juventus si gioca un pezzo del suo futuro. Non è scontato che venga esonerato in caso di sconfitta, ma se dovesse finire male il rischio ci sarebbe. E, se dovesse saltare, c'è Gattuso in pole per prendere il suo posto.