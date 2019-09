Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo l'amichevole contro il Perugia in vista della grande sfida contro la Juventus: "Intesa Ribery-Boateng? I giocatori bravi stanno sempre bene insieme, ma mi sarebbero piaciuti di più se avessero segnato. Su Ribery, l’atteggiamento da campione si vede anche in queste partite. Con calma tornerà al 100% anche fisicamente. ll ritorno alla vittoria? Quello che chiedo è di avere tempo per lavorare: ancora tutti insieme non abbiamo fatto un allenamento tutti insieme. Non mi preoccupa se abbiamo perso due partite, col tempo ci riprenderemo. La gara contro la Juve? È presto per parlarne, perché sennò ci arrivi consumato di energie. Poi prepareremo la partita in due giorni, che nel calcio moderno possono essere anche sufficienti. Il problema è che i giocatori non si conoscono ancora".