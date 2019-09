Vincenzo Montella conquista il primo punto del nuovo campionato contro la Juventus: "Sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto - ha detto a Sky Sport - non c'è vittoria più grande che vedere la squadra che segue il proprio allenatore. Ci è mancato solo il gol. Ero preoccupato per i tre difensori perché avevano fatto un solo allenamento e mezzo insieme, ma abbiamo fatto la partita che volevo. Ho alzato un po' l'età media rispetto alle prime due partite, e questo è servito per dare esperienza a tutta la squadra".

NUOVI - Dall'inizio del campionato alla fine del mercato sono arrivati quattro giocatori, adesso abbiamo bisogno di un po' di tempo per lavorare tutti insieme. Ci sono giocatori che non sanno nemmeno il nome di alcuni compagni di squadra".

I SINGOLI - "Ribery? Per lui tutte le partite sono uguali, questa è la mentalità del campione che fa la differenza. Stravedo per Castrovilli, dopo uno/due allenatori a Moena ho deciso di toglierlo dal mercato perché ha una grande potenzialità. E' il giocatore che ha il miglior cambio di passo in Serie A. Ora deve iniziare a fare qualche gol, poi avremo il degno erede di Antognoni".