Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato dal ritiro viola in particolare del futuro di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juventus: "Abbiamo detto cento volte che resterà e non ci risulta che voglia andare via. Sono amico di suo padre Enrico e a me non ha fatto sapere nulla. Non ci saranno aggiornamenti finché non lo ritroveremo in America". Sull'idea Mario Balotelli, poi: "Parliamo di un giocatore che ha certamente qualità importanti, ma da qui a dire che giocherà nella Fiorentina è lunga. Noi adesso abbiamo Simeone e Vlahovic che sono due tipologie di attaccanti diversi ma che nella nostra rosa ci possono stare. Quando arriverà un’altra punta faremo le valutazioni del caso. Vlahovic non potrebbe restare a Firenze a fare la terza scelta, nel caso dovrebbe andare in prestito per crescere ancora".