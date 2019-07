Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato del mercato viola e non solo, come riportato da Gazzetta.it: "Chiesa e Milenkovic ancora non sono in condizione, vediamo se dargli un po’ di spazio oppure no nel finale di gara, deciderò domani. Non posso commentare tutti i nomi che escono, alcuni sono veri, altri romanzati, altri ancora falsi. Posso solo dire di avere fiducia in Pradè per la costruzione della squadra. Llorente? È un giocatore forte come altri, ma non posso dire se è un nome vero e funzionale per noi oppure no. De Rossi? Ci abbiamo provato, ci ha pensato, era tentato, ma non se l’è sentita di passare ad un’altra squadra italiana e non ci sono possibilità di portarlo a Firenze".