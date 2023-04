Nikola, a Rai Sport, parla di futuro e del momento della"In questo momento non vorrei commentare le domande sul futuro. Siamo in un periodo molto importante per la squadra, ci sono le gare dove si decide tutto. Ho firmato un quinquennale e penso solo alla Fiorentina in questo momento"."Nella prima parte del campionato abbiamo fatto belle prestazioni dove non è arrivato risultato per degli episodi. La scintilla è stata contro il Verona: abbiamo preso fiducia e lì è cominciato tutto. Ora siamo in fiducia e speriamo di continuare così".