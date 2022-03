Il difensore della Fiorentina Nicola Milenkovic è finito nel mirino della Juventus per la sessione estiva del calciomercato. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica la società viola potrebbe cedere il difensore a fronte di un'offerta di circa 20-25 milioni di euro. Il contratto di Milenkovic con la Fiorentina è in scadenza nel giugno 2023 e il difensore potrebbe anche decidere di non rinnovare.