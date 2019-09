Nikola Milenkovic presenta Fiorentina-Juventus ai microfoni di Tgr Rai Toscana: "Ho affrontato Ronaldo in nazionale e sta benissimo, ma noi dobbiamo stare attenti a tutti, non solo a lui. E' una partita molto importante per noi e per i tifosi. Abbiamo iniziato il campionato con due sconfitte, ora vogliamo iniziare a fare punti. Chiesa? E' carico e motivato, contro la Juventus giocherà alla grande".