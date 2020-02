La Juventus è sempre attenta quando si parla di giovani in prospettiva, soprattutto se questi gioiellini sono già affermati come Gigio Donnarumma, che già in passato la Juventus ha provato a prendere quando sembrava a un passo il suo addio al Milan. Il portiere classe '99 è rimasto in rossonero ma la Juventus, nonostante il recente rinnovo di Szczesny, continua a seguirlo con interesse e tenerlo nel mirino per il futuro. Alti e bassi in questa stagione, e in particolare anche nella partita di ieri contro la Fiorentina.



La pagella dei quotidiani sportivi e di Calciomercato.com



6 - La Gazzetta dello Sport: "Un disimpegno sbagliato con Chiesa potrebbe costargli caro sul piano del risultato, invece lo paga con un infortunio che lo costringe a uscire a inizio ripresa".



6 - Corriere dello Sport: "Un brivido per una palla che si fa soffiare da Chiesa, una parata in due tempi su Milenkovic. Alza bandiera bianca per un problema a una caviglia".



5,5 - Tuttosport: "Pasticcia in uscita sul pressing di Chiesa ma, per sua fortuna, Castrovilli perdona: nell'occasione si procura l'ammaccatura alla caviglia che lo costringe a uscire a inizio ripresa".



5,5 - Calciomercato.com: "Rischia troppo sulla pressione di Chiesa che gli ruba palla prima di servire Castrovilli ma il centrocampista cestina un'occasione enorme da gol sparando alto. Nell'occasione, al 13' del primo tempo, si fa anche male alla caviglia ed è costretto ad alzare bandiera bianca a inizio secondo tempo".