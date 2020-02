Dopo averlo sfiorato l'estate scorsa, la Juventus continua a seguire da vicino. L'esterno offensivo della Fiorentina classe '97 - che quest'anno sta giocando nell'attacco a due - è in crescita dopo una prima parte di stagione nella quale era leggermente calato rispetto all'anno scorso. Nel posticipo di ieri contro il Milan ha cercato il gol senza trovarlo.6,5 - La Gazzetta dello Sport: "In avvio un bel pressing su Donnarumma, ma pochi palloni giocabili. Nella ripresa sfiora il gol di testa, poi si piazza in mediana e partendo da lontano è più pericoloso".6,5 - Corriere dello Sport: "Ruba palla e offre a Castrovilli una sontuosa palla gol... mancata. Alla fine del primo tempo è lui che manca il colpo vincente su assist di Castrovilli. Pericolo anche nella ripresa, gara da autentico protagonista. Non molla mai. Tanto cuore".6 - Tuttosport: "Macina chilometri e, sull'unica occasione che gli capita, con un gran colpo di testa per poco non fa secco Begovic".6 - Calciomercato.com: "Non scintillante come a Genova, ma sempre in partita, anche quando la Fiorentina è in inferiorità numerica ed è costretto a giocare sull’esterno. Suona la carica e chiama a raccolta i tifosi da vero capo popolo".