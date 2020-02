Un occhio al campo e uno al mercato. La Juventus lavora in prospettiva per assicurarsi i migliori giovani in circolazione come già fatto con Dejan Kulusevski. Tra le sorprese di questo campionato c'è anche, centrocampista classe '99 che in estate Montella ha tolto dal mercato consegnandogli il centrocampo della Fiorentina. Con Iachini in panchina la situazione non è cambiata, anche se ieri contro il Milan Castrovilli non ha giocato una delle migliori partite della stagione.6 - La Gazzetta dello Sport: "Meno brillante di altre occasioni. Tira in alto con Donnarumma fuori dai pali, tra i più intraprendenti quando la Fiorentina non riesce a girare lì in mezzo".5,5 - Corriere dello Sport: "Sbaglia da dentro l'area la palla gol offertagli al 12' da Chiesa, ma gli restituisce l'occasione. Quando appare è pericolo. Poco costante, esce senza aver inciso".6 - Tuttosport: "Fa ammonire Calhanoglu, spara alto da buona posizione dopo un pasticcio di Donnarumma e dà un bel pallone a Vlahovic".6 - Calciomercato.com: "​Finché è in campo è l’unico in grado di accendere la luce e cambiare passo, accendendo la Fiorentina in una serata molto complicata per tutti. Esce per aumentare il peso dell’attacco".