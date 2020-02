Your browser does not support iframes.

Durante il primo tempo di Fiorentina-Milan, Zlatan Ibrahimovic porta in vantaggio i rossoneri dopo una grande azione personale dal limite dell'area. Calvarese, arbitro della partita, annulla però, dopo averr rivisto al Var l'azione e aver valutato meritevole di una sanzione il tocco di mano del giocatore svedese. La chiamata, però, non è la prima a far discutere, così, nel finale di gara, ecco che Calvarese riaccende la bufera, assegnando un rigore alquanto dubbio su Cutrone di Romagnoli, costato il pareggio finale. I dubbi restano parecchi ed il web si è scatenato: specialmente perché arrivato a vantaggio della Fiorentina, dopo la famosa sfuriata del presidente Rocco Commisso dopo la partita contro la Juventus. Una svista che non è stata assolutamente perdonata dai fan sui vari canali social.



Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti