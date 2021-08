Se dovesse andare in porto la cessione di Lukaku al Chelsea, tra le idee dell'Inter per sostituire il belga ci sarebbe anche il nome di. Sull'attaccante della Fiorentina c'è l'interesse della Juve che lo monitora soprattutto per il prossimo anno, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro ma, come racconta FirenzeViola.it, la Fiorentina non accetterebbe. La richiesta per Vlahovic infatti è di 60 milioni cash, messaggio inviato anche alla Juventus.