Un messaggio neanche troppo nascosto che parte da Chiesa e arriva dritto fino a Torino. La Juventus ha messo da tempo gli occhi sull'esterno viola che va in scadenza con la Fiorentina nel 2022. Come svelato pochi giorni fa dal ds della società toscana Daniele Pradé non sono neanche in cantiere ipotesi di rinnovo per l'esterno classe 1997 che resta uno dei nomi più ambiti sul mercato. Oltre ai bianconeri anche l'Inter ha messo gli occhi sul calciatore rimasto controvoglia alla Fiorentina la scorsa estate.