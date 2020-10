Nella conferenza stampa di presentazione, il centrale argentino della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato della rivalità con la Juventus: "Germán [Pezzella] mi ha parlato della rivalità con i vari club, soprattutto con la Juventus. Tra l'altro ho appena visto che sulla pagina ufficiale della Fiorentina si stava commemorando una vittoria... Sarà molto bello affrontare una squadra come la Juventus. Ci sono anche altre grandi squadre, ma credo che sarà una bella partita che speriamo di vincere a casa nostra. Poi, ovviamente il sogno di tutti è marcare grandi giocatori, non solo Cristiano, in Serie A ci sono anche Lukaku, Ibrahimovic, Duván Zapata... Tutti grandi giocatori che mi piacerebbe marcare".