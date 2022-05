Youssef Maleh lancia subito la sfida alla Juve. Intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il centrocampista della Fiorentina ha parlato della sua prima stagione in maglia viola, che si concluderà domenica 22 maggio proprio con il match contro i bianconeri allo Stadio Franchi. Ecco il suo commento: "A inizio stagione avrei messo la firma per giocare così tante partite. Sono molto felice. Ora dobbiamo pensare alla Sampdoria e poi alla Juventus per cercare di fare più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo. Futuro? Devo migliorare, con il tempo lo farò".