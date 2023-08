Intervistato da La Nazione, Cesareha parlato della Fiorentina e di mercato, citando anche la Juventus: "Quella di Amrabat è l’unica situazione che la Fiorentina deve risolvere bene e in fretta. Se è vero che il giocatore, grande protagonista con il Marocco al Mondiale in Qatar e poi in viola nell’ultimo campionato, vuole cambiare squadra, va gestito bene da parte di tutti. Il club mi sembra stia facendo il possibile per accontentare Amrabat, che ha espresso il desiderio di andare via. Amrabat non deve diventare un problema.L’ex Verona non è un regista classico, però parliamo di un centrocampista che abbina struttura fisica e personalità, uno che garantisce equilibrio e ordine alle proprie squadre".