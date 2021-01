“Tutelare Vlahovic va bene, giusto non prendere un attaccante che possa fargli ombra e mettere in discussione la titolarità. Ingaggiare Callejon e Bonaventura senza un ritorno tecnico, anzi giocano sempre meno, è l’ennesimo salto nel buio che non può essere cancellato da una trionfale notte in casa della Juve. Il progetto Commisso sta andando avanti a piede lento e con un bel mucchio di difficoltà”. Così Alfredo Pedullà ha commentato duramente il mercato della Fiorentina, una frase che sta circolando e facendo indispettire il pubblico viola.