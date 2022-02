NON È UNA PARTITA COME LE ALTRE

Verso, sfida di Coppa Italia, semifinale di andata, in programma mercoledì 2 marzo allo stadio Artemiodila società viola ha aperto la vendita dei biglietti nella giornata di oggi. Lo slogan parla chiaro: "non una partita come le altre". Sembra essere proprio una chiaro riferimento a Dusan: l'attaccante ora dellaaveva dichiarato che la sfida contro la sua ex squadra sarebbe stata una partita come le altre. Si accende sempre di più l'atmosfera che porterà a questa sfida che ha tutta l'aria di essere un big match.