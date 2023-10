La Fiorentina dopo la sconfitta contro la Lazio, la seconda consecutiva, si prepara al match con la Juventus, in programma domenica. Una gara molto sentita nell'ambiente viola. Vincenzo Italiano potrà contare praticamente sull'intera rosa. Gli unici fuori per infortunio sono Dodò, Castrovilli e Kayode. I primi due però non sono una novità visto che hanno subito una rottura del crociato e quindi non saranno a disposizione del tecnico per diversi mesi. A livello di squalificati, nessun giocatore indisponibile per Italiano.