Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina è pronta a rinnovare il contratto di Federico Chiesa blindandolo. Il presidente Commisso vuole convincerlo a firmare il prolungamento offrendogli un ingaggio di 4 milioni all'anno. Nella testa di Federico, al momento, c'è soltanto la Juventus dove spera prima o poi di arrivare. In estate era stato trovato l'accordo tra i bianconeri e il giocatore, ma a fermare tutto fu Proprio Commisso appena sbarcato in Italia per iniziare la nuova avventura a capo della Fiorentina. Ora torna alla carica per il rinnovo, ma la Juve non molla la presa.