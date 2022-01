La Gazzetta dello Sport, in merito all'inchiesta della Procura della Figc aperta dopo le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, pubblicate dal Financial Times, ha ipotizzato i possibili scenari. Il patron viola, secondo l'articolo 23 del Codice di giustizia sportiva Figc denominato "dichiarazioni lesive", rischierebbe non solo una multa, ma anche una inibizione o addirittura una squalifica.