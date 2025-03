Fiorentina, la pioggia non ferma i tifosi. Il numero dei presenti per la Juventus

Getty Images

Come da tradizione, Fiorentina-Juventus sarà accompagnata da una cornice di pubblico importante, nonostante le difficili condizioni meteo degli ultimi giorni. Per i tifosi viola, questa è la partita dell’anno, la sfida più sentita, e la passione per i colori gigliati non verrà certo fermata dalla pioggia.Secondo quanto riferito da La Nazione, il record di presenze dell’annata, stabilito nella sfida contro il Verona con 22.495 spettatori, è a rischio. Anzi, con ogni probabilità sarà battuto. L’entusiasmo generato dal recente successo della Fiorentina in Conference League ha dato un’ulteriore spinta alle vendite dei biglietti: solo nella giornata di ieri sono stati staccati circa mille tagliandi, portando il totale vicino a quota 22mila. Considerando che restano ancora disponibili alcuni posti in tribuna VIP, d’onore e nelle poltronissime,noltre, le previsioni meteo sono incoraggianti: dopo quattro giorni di pioggia ininterrotta, domani su Firenze è atteso un miglioramento con condizioni più favorevoli per il regolare svolgimento della partita.

Resta però un nodo da sciogliere: come si comporterà la tifoseria organizzata? Lo scorso anno, alla vigilia di Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole scelse di non partecipare alla partita, preferendo impegnarsi concretamente nell’aiuto agli alluvionati di Campi Bisenzio e di altre zone colpite dal maltempo. Un gesto di grande solidarietà che potrebbe ripetersi anche questa volta, a seconda dell’evoluzione della situazione ambientale nella città metropolitana di Firenze. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte della curva, ma la sensazione è che lo zoccolo duro del tifo viola potrebbe prendere una posizione nelle prossime ore.Dal canto suo, la società di Rocco Commisso non può prendere iniziative dirette in merito a un eventuale rinvio del match: spetta al Comune di Firenze valutare se richiedere lo slittamento della gara, come accaduto lo scorso ottobre per Bologna-Milan. Per ora, tutto lascia pensare che la partita si giocherà regolarmente, ma resta da capire quale sarà la posizione della Curva Fiesole e se il tifo organizzato deciderà di replicare il gesto di solidarietà dello scorso anno.