Il futuro di Nikola Milenkovic è appeso ad un filo. E' pronto a lasciare Firenze, con Juve, Inter, Milan e Napoli solo in Italia, su di lui. Già oggi il suo procuratore proverà a tastare con mano le reali intenzioni della Juventus di Max Allegri: Ramadani incontrerà a Milano Federico Cherubini, ds dei bianconeri, per discutere del futuro di Kalidou, altro giocatore della sua scuderia. Ma l'attenzione può spostarsi su di lui: un all-in deciso in caso di impossibilità nel proseguire l'affare con il difensore del Napoli.