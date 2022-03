Grandi manifestazioni di affetto per Lorenzodurante. Dopo l'autogol che ha causato la sconfitta contro lanell'andata della semifinale di, ieri il terzino viola è stato incoraggiato dallache gli ha dedicato uno striscione con la scritta "Forza Lollo, siamo con te", accompagnato dal coro "Uno di noi, Lorenzo uno di noi". Non si è fatta attendere la risposta del giocatore, che si è espresso così sul suo profilo Instagram: "Fiero e orgoglioso di essere uno di voi. Fiero e orgoglioso di essere fiorentino. Grazie grazie grazie. Cercherò di sdebitarmi dando tutto ciò che posso per portare, insieme ai miei compagni, questa squadra dove merita".