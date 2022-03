Non solo Fiorentina-Juventus, ma anche e soprattutto il ritorno di Dusan Vlahovic al Franchi. Firenze lo aspettava dal giorno dell'addio, recente, e la Coppa Italia l'ha subito riportato in città, dove vivrà una notte di contestazione e polemiche. Prima del fischio d'inizio in Curva Fiesole è apparsa una coreografia contro l'attaccante bianconero: fa riferimento al Canto 32 dell'Inferno di Dante, quello dedicato ai traditori della Patria: "Omai non vo' che più favelle / Malvagio traditor, ch'a la tua onta / Io porterò di te vere novelle".