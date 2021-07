Primo impegno stagionale per ladi Italiano che oggi ha affrontato l'a squadra tedesca dell'in amichevole. A sbloccare il risultato, al 7' di gioco, Nikolacon un colpo di testa in area, dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore, classe '97, è da tempo indicato come obiettivo di mercato dellache, in questi giorni, ragiona sulla composizione della propria difesa: gli intoccabili restano Bonucci, de Ligt e Chiellini, che deve ancora rinnovare il contratto, ma su questo fronte non dovrebbero esserci problemi. In bilico le posizioni di Demiral, Rugani e Dragusin.