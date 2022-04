Sebastian Frey carica la Fiorentina per la semifinale di Coppa Italia contro la Juve. Questo il messaggio pubblicato dall'ex portiere viola sul suo profilo Instagram: "Stasera non è una partita come le altre, stasera è “la partita”. Un match che ha sempre portato adrenalina e motivazioni speciali per me e per chi ha indossato quella maglia viola. Si pensa sia un'impresa impossibile ma il calcio regala sogni, e noi “fiorentini” sappiamo sognare attraverso certe partite. Stasera nessuna paura, stasera si lotta tutti insieme come abbiamo sempre fatto per onorare la maglia e per far sì che oggi si scrivi un pezzo di storia viola.. Occhi della tigre sempre. FORZA RAGAZZI".