Federico Chiesa alla Juventus? Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha garantito da diverso tempo che l'affare non si farà. Troppo importante l'attaccante azzurro per il nuovo progetto viola. Secondo alcune voci, la trattativa si sarebbe dovuta realizzare sotto la gestione della famiglia Della Valle. Diego Della Valle, ex patron, ha smentito categoricamente questa ipotesi ai microfoni del Corriere dello Sport: “Leggo notizie assolutamente non vere, ossia che avremmo venduto Chiesa se fossimo rimasti alla Fiorentina. Nulla di più inverosimile".